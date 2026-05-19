Putin vola dall’amico-alleato Xi Jinping lo zar chiede aiuto sul gas | il destino della Russia passa dal Power of Siberia

Il presidente russo ha raggiunto la Cina per un incontro con il suo alleato Xi Jinping, a pochi giorni dalla visita ufficiale del presidente americano. Durante la visita, Putin ha discusso con Xi Jinping di questioni legate al settore del gas naturale, con particolare attenzione al progetto che coinvolge il gasdotto Power of Siberia. La visita si inserisce in un contesto di crescente attenzione internazionale verso le relazioni tra Russia e Cina, con focus sulle forniture di energia.

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