Putin vola dall’amico-alleato Xi Jinping lo zar chiede aiuto sul gas | il destino della Russia passa dal Power of Siberia
Il presidente russo ha raggiunto la Cina per un incontro con il suo alleato Xi Jinping, a pochi giorni dalla visita ufficiale del presidente americano. Durante la visita, Putin ha discusso con Xi Jinping di questioni legate al settore del gas naturale, con particolare attenzione al progetto che coinvolge il gasdotto Power of Siberia. La visita si inserisce in un contesto di crescente attenzione internazionale verso le relazioni tra Russia e Cina, con focus sulle forniture di energia.
Parte uno, arriva l’altro. Il presidente russo Vladimir Putin è volato in Cina dall’alleato Xi Jinping, a pochi giorni dalla visita ufficiale del presidente americano, Donald Trump. Si tratta della 25esima missione del presidente Putin nel colosso asiatico, ha ricordato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun, aggiungendo che “le due parti coglieranno l’occasione di questa visita per continuare a promuovere lo sviluppo delle relazioni sino-russe a un livello superiore, il che infonderà maggiore stabilità ed energia positiva nel mondo”. epa12975120 Chinese youth people greet Russian President Vladimir Putin upon his arrival in Beijing, China, 19 May 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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