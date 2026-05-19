Cina-Russia dopo Trump anche Putin vola da Xi Jinping | cosa unisce Ucraina Iran Taiwan alla Siberia

Dopo la visita dell’ex presidente degli Stati Uniti, ora tocca al presidente russo incontrare il leader cinese in un’occasione considerata molto rara nel periodo successivo alla guerra fredda. La visita si inserisce in un quadro più ampio di tensioni e alleanze tra Pechino e Mosca, mentre si intensificano i rapporti con paesi come l’Ucraina, l’Iran e Taiwan, coinvolti in conflitti e dispute territoriali. La visita tra i due capi di stato si svolge in un momento di crescente attenzione internazionale verso le dinamiche tra Asia e Eurasia.

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