Cina-Russia dopo Trump anche Putin vola da Xi Jinping | cosa unisce Ucraina Iran Taiwan alla Siberia
Dopo la visita dell’ex presidente degli Stati Uniti, ora tocca al presidente russo incontrare il leader cinese in un’occasione considerata molto rara nel periodo successivo alla guerra fredda. La visita si inserisce in un quadro più ampio di tensioni e alleanze tra Pechino e Mosca, mentre si intensificano i rapporti con paesi come l’Ucraina, l’Iran e Taiwan, coinvolti in conflitti e dispute territoriali. La visita tra i due capi di stato si svolge in un momento di crescente attenzione internazionale verso le dinamiche tra Asia e Eurasia.
Dopo Trump, Putin si reca da Xi, un evento “estremamente raro” per l’era post?guerra fredda. Taiwan e Siberia al centro ma c’è chi vede in Pechino il “fulcro della diplomazia globale”: non due leader che si contendono il pianeta, ma due superpotenze costrette, in modi diversi, a passare dalla corte dell’Imperatore del nuovo Tianxia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Setelah Trump, Kini Gantian Putin Sambangi Xi Jinping di Beijing, Bahas Apa
Sullo stesso argomento
Trump vola in Cina da Xi Jinping in una fase di debolezza: non solo Iran e Taiwan, sul tavolo anche una lunga tregua commercialeLa tanto attesa visita del presidente statunitense Donald Trump in Cina, che sarebbe dovuta avvenire tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, sta...
Leggi anche: La Russia mostra i muscoli: Putin vola in Cina da Xi Jinping e Mosca annuncia tre giorni di esercitazioni nucleari
Trump, Iran e la nuova Dottrina Monroe: il caos mediorientale nella sfida globale tra Usa, Russia e Cina x.com
#Crosetto #difesa #Ucraina #Russia #Usa #Trump #Cina #Xi facebook
Cina-Russia, dopo Trump anche Putin vola da Xi Jinping: cosa unisce Ucraina, Iran, Taiwan alla SiberiaDopo Trump, Putin si reca da Xi, un evento estremamente raro per l’era post?guerra fredda. Taiwan e Siberia al centro ma c’è chi vede in Pechino il fulcro della diplomazia globale: non due leader ... fanpage.it
Cina: Putin in visita a Pechino pochi giorni dopo TrumpScopri le analisi e le news di MF Newswires: l'informazione finanziaria d’agenzia per non perdere nessun movimento di mercato. Leggi ora gli ultimi aggiornamenti. milanofinanza.it
La Cina traccia quattro linee rosse nei rapporti con gli Stati Uniti in vista del summit Trump-Xi reddit