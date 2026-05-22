A partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità cartacee smetteranno di essere valide per l’ingresso nel centro di detenzione a Santa Maria Capua Vetere, anche se ancora in corso di validità. La decisione si basa sul Regolamento UE 20191157, che impone nuove regole per i documenti di identità. Sono previste aperture straordinarie e l’applicazione di nuove norme per garantire l’accesso durante il periodo di transizione.

Dal 3 agosto 2026 le vecchie carte d’identità cartacee non avranno più validità a Santa Maria Capua Vetere, indipendentemente dalla scadenza indicata sul documento, per l’entrata in vigore del Regolamento UE 20191157. L’Amministrazione comunale ha pianificato una serie di aperture straordinarie dell’Ufficio Carte d’Identità per facilitare il passaggio alla versione elettronica (CIE) e prevenire code eccessive. Il primo appuntamento con i nuovi orari è fissato per mercoledì 27 maggio, giorno in cui l’ufficio accoglierà i cittadini nella fascia mattutina dalle 9.00 alle 13.00 con accesso. Per quanto riguarda invece il turno pomeridiano della stessa giornata, dalle 14. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - CIE a Santa Maria Capua Vetere: aperture straordinarie e nuove regole

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