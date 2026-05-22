Ciccio Graziani testimone al processo sulla ' ndrangheta in Piemonte cosa ha detto in tribunale a Ivrea

L'ex calciatore Francesco Graziani è stato chiamato a testimoniare ieri 21 maggio al tribunale di Ivrea nel procedimento legato all'inchiesta Echidna, che riguarda le infiltrazioni della 'ndrangheta in Piemonte. La sua presenza si inserisce tra le fasi del processo che coinvolge diverse persone accusate di aver favorito attività illegali legate alla criminalità organizzata. Durante l'udienza, Graziani ha fornito alcune dichiarazioni in aula, senza fare riferimenti specifici a nomi o dettagli personali.

L’ex calciatore Francesco Ciccio Graziani, campione del mondo nel 1982, ieri, 21 maggio, ha testimoniato al tribunale di Ivrea nel processo scaturito dall’inchiesta Echidna sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta in Piemonte. Lo sportivo, 73 anni, non è indagato. È stato citato dagli avvocati. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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