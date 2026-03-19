A Milano, nell’aula bunker di San Vittore, è iniziato un maxi processo contro un’alleanza tra Cosa Nostra, 'ndrangheta e camorra. La procura ha portato davanti al giudice numerosi imputati coinvolti in attività criminali. La sessione si è aperta con l’udienza preliminare, alla presenza di avvocati e forze dell’ordine. La procedura continuerà nelle prossime settimane con l’esame delle prove e delle accuse.

Milano, 19 marzo 2026 - È’ iniziato a Milano nell'aula bunker davanti al carcere di San Vittore, il maxi processo con rito ordinario a carico di 45 imputati sulla presunta alleanza tra esponenti delle tre mafie, Cosa Nostra, 'ndrangheta e camorra, per fare affari in Lombardia, scaturito dalla maxi inchiesta "Hydra" della Dda e dei carabinieri del Nucleo investigativo.Indagine che ha già portato, il 12 gennaio, a 62 condanne, con rito abbreviato, per altrettanti imputati a pene fino a 16 anni. All'esterno è stato organizzato da alcune associazioni, tra cui Libera, ma anche dalla Cgil, un presidio della "società civile" contro le mafie. Imputati di spicco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’alleanza Cosa Nostra, 'ndrangheta e camorra in Lombardia: via al maxi processo

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