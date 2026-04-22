A Ivrea un ordigno è stato fatto esplodere ieri sera, causando grande preoccupazione. L’attacco è stato definito un atto gravissimo e rappresenta una chiara dimostrazione della vulnerabilità delle strutture che ospitano il Tribunale e la Procura della Repubblica della città. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, mentre le autorità hanno espresso forte preoccupazione per la sicurezza degli uffici giudiziari.

Il lancio dell'ordigno ieri sera a Ivrea è "un atto gravissimo" ed è "la prova evidente della vulnerabilità del Tribunale e della Procura della Repubblica di Ivrea che patiscono il vizio originale dell'inadeguatezza totale delle strutture edilizie adibite". È quanto afferma Lucia Musti, procuratore generale del Piemonte, in un comunicato stampa diffuso via ANSA. Il magistrato, che sottolinea come siano "in corso indagini che richiamano tutti alla riservatezza", afferma che dopo la riunione di stamani in prefettura a Torino "sono stati decisi i primi provvedimenti di carattere di somma urgenza" per innalzare il livello di sicurezza....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pg Piemonte, 'a Ivrea atto gravissimo che dimostra vulnerabilità tribunale'

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