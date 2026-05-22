Cibo e Generazione Z | perché i giovani mangiano in modo diverso dai Millennials
Negli ultimi anni si nota un cambiamento nel modo in cui i giovani della Generazione Z si relazionano al cibo rispetto ai Millennials. Se prima i pasti tradizionali erano spesso condivisi in famiglia o raccontati attraverso ricette tramandate, ora sui social si trovano video di ricette veloci e tendenze alimentari emergenti. Questa trasformazione si riflette nelle abitudini quotidiane, con una maggiore attenzione all’alimentazione consapevole e alle novità del mondo digitale. La differenza tra i due gruppi si manifesta anche nelle scelte di consumo e nelle modalità di approccio al cibo.
Articolo. Dai pranzi della nonna ai video su TikTok, come il rapporto con il cibo racconta il cambiamento di un’intera generazione Nei giorni scorsi mi sono imbattuta in una interessante ricerca di qualche tempo fa, fine 2023 per la precisione. Si chiama « Generazione Z: il rapporto con il cibo e la ristorazione. Numeri e tendenze », ed è stata realizzata da Ipsos (azienda che si occupa di ricerche di mercato) su un campione di ragazzi e ragazze tra i 16 e i 26 anni. Da buona rappresentante della generazione Millennials, quella dei nati tra il 1981 e il 1996, sono rimasta colpita da alcuni aspetti, in particolare da come i giovani di oggi vivono il cibo in modo diverso rispetto a come lo vivevo alla loro età. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
How Immigration Is Changing The UK
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Generazione Chivu: chi sono e come allenano i millennials che si stanno prendendo l'Europa
Leggi anche: Fare di più, capire meno: Ivano Di Biasi spiega perché oggi la visibilità si misura in modo diverso
Cibo e Generazione Z: perché i giovani mangiano in modo diverso dai MillennialsNei giorni scorsi mi sono imbattuta in una interessante ricerca di qualche tempo fa, fine 2023 per la precisione. Si chiama Generazione Z: il rapporto con il cibo e la ristorazione. Numeri e tendenz ... ecodibergamo.it
Il linguaggio del cibo mette d'accordo qualsiasi generazione. Cambiano solo le parole. Tu sei un Millenial o un GenZ? #CentraleLatteBrescia facebook
Qual è secondo voi il problema più grande con il cibo asiatico occidentalizzato in Australia? reddit
INDUSTRIA ZINGARDI S.R.L. - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Vino? Ma quando mai! Per la Generazione Z esiste solo Bio, il dio delle tisaneI giovani non bevono più. In verità sembrano non fare più tantissime cose: fumare, drogarsi, guidare, leggere, copulare… Ma alcune di queste attività sono biasimevoli (decidete voi quali) o di ... ilfoglio.it