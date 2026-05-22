Cibo e Generazione Z | perché i giovani mangiano in modo diverso dai Millennials

Negli ultimi anni si nota un cambiamento nel modo in cui i giovani della Generazione Z si relazionano al cibo rispetto ai Millennials. Se prima i pasti tradizionali erano spesso condivisi in famiglia o raccontati attraverso ricette tramandate, ora sui social si trovano video di ricette veloci e tendenze alimentari emergenti. Questa trasformazione si riflette nelle abitudini quotidiane, con una maggiore attenzione all’alimentazione consapevole e alle novità del mondo digitale. La differenza tra i due gruppi si manifesta anche nelle scelte di consumo e nelle modalità di approccio al cibo.

Articolo. Dai pranzi della nonna ai video su TikTok, come il rapporto con il cibo racconta il cambiamento di un’intera generazione Nei giorni scorsi mi sono imbattuta in una interessante ricerca di qualche tempo fa, fine 2023 per la precisione. Si chiama « Generazione Z: il rapporto con il cibo e la ristorazione. Numeri e tendenze », ed è stata realizzata da Ipsos (azienda che si occupa di ricerche di mercato) su un campione di ragazzi e ragazze tra i 16 e i 26 anni. Da buona rappresentante della generazione Millennials, quella dei nati tra il 1981 e il 1996, sono rimasta colpita da alcuni aspetti, in particolare da come i giovani di oggi vivono il cibo in modo diverso rispetto a come lo vivevo alla loro età. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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