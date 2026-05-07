Nel mondo digitale si continua a creare contenuti, investire in nuovi canali e mantenere una presenza costante. Tuttavia, individuare con precisione le aree che generano valore reale è diventato più difficile. Ivano Di Biasi ha commentato come l’attenzione si sposti spesso sulla quantità e sulla visibilità immediata, piuttosto che sulla comprensione approfondita di cosa porti risultati concreti.

Nel digitale si continua a produrre, investire, presidiare nuovi canali. Ma capire dove si genera davvero valore è diventato più complicato. Una parte crescente della visibilità non passa più soltanto dal traffico che arriva al sito, ma si forma prima, nei sistemi che filtrano, sintetizzano e orientano la scelta. È il contesto in cui si inserisce il SEOZoom Day 2026, in programma il 22 maggio a Napoli, che quest’anno assume la forma di una masterclass intensiva sulla SEO for AI. L’obiettivo è offrire a aziende, agenzie e professionisti un metodo per leggere la nuova visibilità e tradurla in decisioni operative. Ne abbiamo parlato con Ivano Di Biasi, CEO e co-founder di SEOZoom.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Fare di più, capire meno: Ivano Di Biasi spiega perché oggi la visibilità si misura in modo diverso

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