Negli ultimi anni, un gruppo di allenatori giovani e innovativi sta conquistando l’Europa con metodi diversi dal solito. Questi professionisti, appartenenti alla generazione dei millennial, stanno ottenendo risultati sorprendenti nei campionati e nelle competizioni europee. Molti di loro si sono fatti notare per approcci innovativi e per aver portato nuove dinamiche nelle squadre di cui sono responsabili. Le loro strategie e idee stanno attirando l’attenzione di addetti ai lavori e tifosi, portando a una rivoluzione nel modo di intendere il calcio.

Il giro è lungo e tocca varie piazze, volti, temi, partite, stili di gioco. È l’Europa dei quarantenni o giù di lì. Quegli allenatori che negli ultimi anni stanno dimostrando qualcosa in più degli altri. In Italia ha vinto l’Inter di Cristian Chivu, 45 anni, uno che prima di sposare il progetto nerazzurro aveva raccolto solo 13 panchine in Serie A. Carlos Cuesta, il più giovane del campionato, è stato un allievo di Arteta e non aveva mai allenato tra i pro. Alla fine, ha salvato il Parma. Analizziamo chi si sta mettendo in luce in Europa. Guai a chiamarlo ancora l’allenatore filosofo. Anche no. Francesco Farioli è ormai una certezza. Uno che l’anno scorso, di questi tempi, piangeva a dirotto camminando tra le vie di Amsterdam dopo aver perso un titolo con l’Ajax dopo aver avuto pugni di vantaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Generazione Chivu: chi sono e come allenano i millennials che si stanno prendendo l'Europa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Jannik, Kimi, Mattia e... la Generazione Z che si sta prendendo lo sport italiano

“Gino Paoli per me è ancora vivo, non è fra gli angeli. Quelli della mia generazione stanno prendendo un treno, senza biglietto di ritorno. È triste”: Massimo Boldi scoppia a piangereMassimo Boldi si è commosso fino alle lacrime durante il ricordo personale di Gino Paoli, morto lo scorso 24 marzo a 91 anni.

Nessuno di questa Inter giocherebbe in quella del Triplete Chivu risponde a Mourinho #LazioInter #SerieAEnilive #DAZN x.com

Chi sono i tre più grandi calciatori nella storia del tuo paese? reddit

Chivu: I calciatori dell’Inter hanno sempre la testa sul telefono. La chiamo generazione a una manoL’allenatore dell’Inter dopo la partita con il Cagliari ha parlato soprattutto dei suoi calciatori. Chivu ha esaltato i suoi uomini, ma ha ricordato che la generazione attuale è telefono dipendente. fanpage.it