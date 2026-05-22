Il 22 maggio segna il rilascio di diversi nuovi singoli di artisti noti e emergenti, disponibili sia in radio che sulle piattaforme digitali. Tra le nuove uscite figurano collaborazioni attese e brani di artisti provenienti da generi diversi. Questi titoli rappresentano un passo importante per alcuni musicisti che cercano di ampliare il loro pubblico, mentre altri consolidano la loro presenza nel panorama musicale. La giornata si apre quindi con una serie di uscite che interesseranno gli appassionati di musica di vari stili.

Attesissime collaborazioni ed artisti che vogliono farsi conoscere dal grande pubblico, sono i protagonisti del radio date con i nuovi singoli disponibili anche sulle piattaforme digitali, a partire dalla giornata odierna, 22 maggio. Dopo dodici anni Martin Garrix ed Ed Sheeran pubblicano il brano al quale i due artisti hanno lavorato nel 2014 e che ha conosciuto la notorietà durante i set del dj olandese. Rimanendo in ambito club, nell’AirPlay arriva anche Robin Schulz con il nuovo singolo in collaborazione con Barbz. Ritornando nella nostra Penisola, uniscono le forze anche Jovanotti ed Alfa, per la prima volta insieme. Completano il radio date odierno Elettra Lamborghini e Mr Rain con i loro nuovi brani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ci sono Martin Garrix, Ed Sheeran, Jovanotti, Alfa, Elettra Lamborghini, tra i nuovi singoli del 22 maggio

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