Ci sono Tiziano Ferro Elisa Pinguini Tattici Nucleari Bresh tra i nuovi singoli del 15 maggio

Il 15 maggio segna il ritorno di alcuni dei nomi più noti della musica italiana, con il rilascio di nuovi singoli disponibili su piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Tra gli artisti coinvolti ci sono cantanti e band che hanno consolidato la loro presenza nel panorama musicale nazionale. I brani rappresentano aggiornamenti delle loro carriere e arricchiscono la scena musicale con nuove uscite ufficiali. La giornata si configura come un momento di attesa per i fan e gli appassionati di musica.

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