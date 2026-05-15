Ci sono Tiziano Ferro Elisa Pinguini Tattici Nucleari Bresh tra i nuovi singoli del 15 maggio

Da metropolitanmagazine.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 maggio segna il ritorno di alcuni dei nomi più noti della musica italiana, con il rilascio di nuovi singoli disponibili su piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Tra gli artisti coinvolti ci sono cantanti e band che hanno consolidato la loro presenza nel panorama musicale nazionale. I brani rappresentano aggiornamenti delle loro carriere e arricchiscono la scena musicale con nuove uscite ufficiali. La giornata si configura come un momento di attesa per i fan e gli appassionati di musica.

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Alcuni tra i pesi massimi della musica italiana sono pronti a ritornare nell ‘AirPlay e sulle piattaforme digitali, con i nuovi singoli in uscita nella giornata odierna del 15 maggio. Dopo il fortunatissimo feat con Giorgia, Tiziano Ferro si presenta con Lazza per una nuova versione della sua prima hit, Xdono. Ritornano anche Elisa, proseguendo il percorso tracciato da Seta in poi con un nuovo sound, ed i Pinguini Tattici Nucleari pronti ad intraprendere una nuova era musicale. Arrivano nell’AirPlay anche Amelie, dopo il grande successo di Ginnastica e poi Bresh, Rosa Chemical, Tullio De Piscopo (reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo nella serata delle cover al fianco di LDA e Aka7even ). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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