L’Algeria ha annunciato una serie di iniziative che coinvolgono l’approvvigionamento energetico, la creazione di una Camera di Commercio algerino-italiana, la lotta all’immigrazione clandestina e l’espansione degli investimenti italiani nel paese. Queste mosse seguono un rapporto teso tra l’Algeria, la Spagna e l’Unione Europea riguardo alla questione dei Saharawi. L’Italia cerca di sfruttare questa situazione per rafforzare i propri interessi economici e strategici nella regione.

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© Cms.ilmanifesto.it - Algeri in rotta con Spagna e Ue sui Saharawi, l’Italia prova ad approfittarne

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