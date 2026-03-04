Conte lascia il Napoli? Riflessioni in corso del tecnico dei partenopei e del club Cosa filtra da Castel Volturno sul futuro del tecnico

Il tecnico del Napoli sta valutando il suo futuro e potrebbe lasciare la squadra alla fine della stagione. Nei locali di Castel Volturno si svolgono incontri tra il club e l’allenatore per discutere della situazione. Al momento, non ci sono annunci ufficiali e le decisioni sono ancora in fase di valutazione. La questione resta aperta e si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.

