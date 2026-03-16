Cristian Chivu afferma che l’Inter mantiene il controllo sulla corsa al titolo di Serie A 2025-26. La squadra nerazzurra sta seguendo da vicino il cammino e si trova in una posizione favorevole rispetto alle rivali. Le dichiarazioni del tecnico sono state rese note durante una conferenza stampa, dove ha evidenziato l’importanza di mantenere alta la concentrazione nelle prossime partite.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. COMO, ITALIA – Il 3 marzo 2026, il tecnico dell’FC Internazionale, Cristian Chivu, è stato protagonista durante il match di Coppa Italia contro il Como 1907, disputatosi allo Stadio Giuseppe Sinigaglia. In una recentissima intervista, Fabio Capello ha analizzato la situazione attuale della squadra nerazzurra, ammettendo che Chivu appare “un po’ confuso” nel gestire la pressione della corsa al titolo di Serie A. Inter ha vissuto un’insolita battuta d’arresto, pareggiando 1-1 al San Siro contro l’Atalanta. La partita, caratterizzata da controversi interventi arbitrali nella seconda metà, ha messo in luce alcune lacune nella forma fisica dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Chivu: Inter ha ancora il controllo sulla corsa al titolo di Serie A 2025-26.

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