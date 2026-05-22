Chiusura della campagna elettorale a sostegno di Lanocita | parlano Villani e Bilotti

Ieri sera si sono svolti gli ultimi appuntamenti della campagna elettorale nel capoluogo, con una prima tappa dedicata al sostegno del candidato sindaco. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi sostenitori, con applausi e bandiere sventolate, in un clima che richiamava il momento conclusivo della campagna. Durante l’evento, sono intervenuti rappresentanti del comitato e coordinatori, che hanno espresso il loro appoggio al candidato, contribuendo a un’atmosfera di partecipazione e coinvolgimento.

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