La chiusura delle Fonderie apre la campagna elettorale di Lanocita

La chiusura delle Fonderie segna l'inizio della campagna elettorale di Lanocita. La notizia, diffusa in poche ore, ha attirato l’attenzione di diversi osservatori e ha stimolato discussioni sulla possibile correlazione tra i due eventi. I dettagli sulla decisione di chiudere lo stabilimento e le reazioni delle parti coinvolte sono ancora in fase di elaborazione. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di questioni industriali e politiche in corso.

Tempo di lettura: 2 minuti Veramente troppo per pensare che sia solo una coincidenza. Anche a voler essere buoni. Nel giorno in cui il Comitato Salute e Vita vince la sua battaglia per la chiusura delle Fonderie Pisano, grazie anche al sostegno dell’ assessore regionale all’ambiente, Claudia Pecoraro del Movimento cinque Stelle, comitato e grillini si trovano in poche ore a fare fronte comune anche in politica. Il legale che ha difeso quella battaglia a nome del comitato, Franco Massimo Lanocita, diventa, infatti, il candidato a sindaco del Movimento Cinque Stelle, orfano del Campo Largo che alle amministrative di Salerno non ci sarà, a causa di candidati e sigle che compaiono e scompaiono da una lista all’altra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La chiusura delle Fonderie apre la campagna elettorale di Lanocita Articoli correlati La Lega apre ufficialmente la campagna elettorale alla presenza di oltre duecento personeArezzo, 1 febbraio 2026 – Una serata che segna l’avvio ufficiale della campagna elettorale della Lega non solo per le amministrative di Arezzo, ma... Leggi anche: Melito, Pellecchia apre la campagna elettorale: inaugurato il comitato in via Michelangelo Aggiornamenti e contenuti dedicati a La chiusura delle Fonderie apre la... Temi più discussi: Fonderie Pisano, stop della Regione all'AIA: impianto a rischio chiusura; Fonderie Pisano chiudono: rigettata l'autorizzazione ambientale in Campania; FONDERIE CHIUSE, FORTE: OGGI STORIA E GIUSTIZIA –; Morgan Stanley, TP alluminio a 3.700 dollari: pesa il taglio della produzione in Medio Oriente. La Regione Campania ha chiuso le fonderie di Salerno dopo decenni di inquinamentoE dopo una sentenza europea che attribuisce le malattie e le morti della zona ai fumi tossici prodotti dalla fabbrica ... ilpost.it Salerno, Fonderie Pisano verso la chiusura. Regione nega l’autorizzazione: ‘Continua a inquinare, non si è adeguata’Il motivo: continua a inquinare e non si è adeguata alle migliorie tecniche richieste ed imposte dall’Unione Europe ... ilfattoquotidiano.it La Regione Campania ha ordinato la chiusura delle Fonderie Pisano, una fabbrica di tombini, chiusini e caditoie alla periferia di Salerno, accusata di aver inquinato per anni l’ambiente e di aver provocato tumori e altre malattie agli abitanti della zona x.com La Regione Campania dice Stop al funzionamento delle Fonderie Pisano di Salerno. #RegioneCampania #ambiente #giuntaregionale #fonderiepisano #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/la-regione-campania-di-roberto-fico-dice-stop-al-funzionam - facebook.com facebook