Comune di Salerno Villani M5S attacca | No ai concorsi in piena campagna elettorale

Il Movimento 5 Stelle di Salerno ha espresso critiche riguardo all’avvio di procedure concorsuali nel Comune, che si prevede avverranno nelle prossime settimane. Le organizzazioni sindacali locali avevano segnalato che queste procedure si svolgeranno durante il periodo di gestione commissariale e a pochi mesi dalle elezioni amministrative. La questione ha suscitato reazioni e considerazioni nel panorama politico cittadino.

Preoccupazione e perplessità emergono anche dal fronte politico dopo l’allarme lanciato dalle organizzazioni sindacali del Comune di Salerno circa l’avvio, nelle prossime settimane, di procedure concorsuali in piena gestione commissariale e a ridosso delle elezioni amministrative. A intervenire è.🔗 Leggi su Salernotoday.it M5S a Salerno: Villani sfida De Luca, campo largo è la prioritàElezioni a Salerno: Villani (M5S) critica De Luca, campo largo resta obiettivo Sommario: Virginia Villani, coordinatrice provinciale del Movimento 5... Chiusura delle Fonderie Pisano a Salerno, Villani (M5S): “Vittoria della legalità e del buon senso”Tempo di lettura: 2 minutiCon la firma del decreto regionale che sancisce la chiusura definitiva delle Fonderie Pisano, si conclude una vicenda che... Temi più discussi: Infiniti Mondi. Viaggio nella poetica di Fabrizio De André; Estorsioni a Solofra, Ravallese ai domiciliari: salute incompatibile con il carcere; Navighiamo su fragili vascelli - Focus su Gianni Berengo Gardin e Paolo Pellegrin; Pagani, Lello De Prisco si ricandida. Villani (M5S): No ai concorsi in piena campagna elettorale al Comune di SalernoStampa Preoccupazione e perplessità emergono anche dal fronte politico dopo l’allarme lanciato dalle organizzazioni sindacali del Comune di Salerno circa l’avvio, nelle prossime settimane, di procedur ... salernonotizie.it Comune-Asi: sottoscritto accordo per Polo Fieristico a SalernoE' stato presentato questa mattina, a Palazzo di Città, l'accordo tra il Comune di Salerno e il Consorzio ASI Salerno per la realizzazione del Polo Fieristico di Salerno. L'intesa è stata sottoscritta ... ansa.it COMUNE DI #SALERNO, LAVORI DI COPERTURA TRINCERONE FERROVIARIO DIVIETO DI TRANSITO SOTTOPASSO VIA SS. MARTIRI SALERNITANI IN ORARIO NOTTURNO DAL 13 AL 17 APRILE 2026 Da lunedì 13 aprile a venerdì 17 aprile, dalle ore - facebook.com facebook