Chieti sei tutto per me al Marrucino l' anteprima del documentario sul mondo ultras neroverde

Un omaggio al Chieti Calcio, alla sua storia e al mondo che ruota attorno ai colori neroverdi. Martedì 26 maggio il Teatro Marrucino ospiterà l'anteprima assoluta del documentario "Chieti sei tutto per me", un progetto ideato e realizzato da Sport People per raccontare da vicino la realtà teatina. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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