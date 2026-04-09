Al Teatro Cinema Italia di Pontassieve il documentario Giulio Regeni Tutto il male del mondo
Al Teatro Cinema Italia di Pontassieve si terrà una proiezione speciale del documentario
Un fuori programma a Cinelandia; una extra proiezione mercoledì 15 e giovedì 16 aprile al teatro cinema Italia con il documentario Giulio Regeni. Tutto il male del mondoIl documentario del regista Simone Manetti ricostruisce per la prima volta la verità giudiziaria sul sequestro, le torture e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Giulio Regeni, il documentario che racconta «Tutto il male del mondo»Cairo 25 gennaio 2016, sono quasi le otto di sera quando Giulio Regeni scende le scale della metropolitana per essere risucchiato negli inferi.
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CINELANDIA Mercoledì 8 Aprile doppia proiezione ore 17,30 e ore 21 Teatro Cinema Italia - Pontassieve La torta del presidente (regia di H. Hadi). Nell’Iraq di Saddam, una bambina affronta un’impresa di sopravvivenza per trovare gli ingredienti di una tort - facebook.com facebook