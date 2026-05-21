Chieti sei tutto per me | al Marrucino la proiezione del documentario sulla Curva Volpi

Martedì 26 maggio il teatro Marrucino ospiterà la proiezione in anteprima di un documentario dedicato alla Curva Volpi, intitolato “Chieti sei tutto per me”. L’evento si svolgerà nel pomeriggio e sarà aperto al pubblico, offrendo uno sguardo sulla storia e sulla passione legate a questa curva dello stadio locale. La proiezione rappresenta un’occasione per conoscere più da vicino le vicende e l’attaccamento dei tifosi nei confronti della squadra.

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