Scuola Boat di Santa Barbara il cantiere è finito | Apertura entro l' anno

Il cantiere della scuola Boat di Santa Barbara, iniziato circa dieci anni fa, è stato completato. Le operazioni di costruzione sono concluse e si prevede di aprire entro la fine dell’anno. La conclusione dei lavori segna la fine di un percorso durato molto tempo, che ha coinvolto diverse fasi di realizzazione. Restano da definire gli ultimi dettagli prima dell’apertura ufficiale della struttura.

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La lunga odissea decennale del cantiere della scuola Boat di Santa Barbara sta per terminare, si vede la luce in fondo al tunnel. Il cantiere, finanziato anche con fondi Pnrr, ha finalmente chiuso i battenti. Lo annuncia palazzo dei Priori, che certifica: "I lavori sono terminati il 15 marzo come.🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Santa Francesca Romana, apertura straordinaria del Monastero. Accade una volta all’anno Argomenti più discussi: Scuola Boat di Santa Barbara, il cantiere è finito: Apertura entro l'anno; Usato sotto la lente: vendono 13 splendide Classic Boat tra i 4 e i 16 metri; In vendita i biglietti per gli spettacoli della Biennale Teatro; Come sempre La Duecento a Caorle fa scuola per tutti: esempio di una regata offshore di successo - Saily.