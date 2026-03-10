Chiara Ferragni volta pagina dopo Tronchetti Provera con Jose Hernandez chi è il nuovo fidanzato colombiano

Chiara Ferragni ha iniziato una nuova relazione con Jose Hernandez, un uomo colombiano. I due si sarebbero conosciuti in Colombia durante le vacanze natalizie, secondo quanto riportato dal settimanale Chi. La fashion influencer ha recentemente lasciato alle spalle la relazione con Tronchetti Provera e ora si mostra insieme al nuovo compagno. Le foto pubblicate confermerebbero il loro legame.

Sarebbe Jose Hernandez la nuova fiamma di Chiara Ferragni. Si sarebbero conosciuti in Colombia, di cui lui è originario, durante le vacanze natalizie: il gossip e le foto del settimanale Chi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato: addio Tronchetti Provera, ecco con chi sta adessoLe voci correvano da settimane, ma ora il quadro sembra molto più chiaro: la vita sentimentale di Chiara Ferragni cambia ancora direzione. Per Chiara Ferragni un nuovo fidanzato dopo Tronchetti Provera? Il viaggio in Colombia, il gossip e il basketMilano, 30 dicembre 2025 – Dopo gli appuntamenti in tribunale a Milano e il Natale in famiglia, Chiara Ferragni si regala una fuga dall’altra parte... Chiara Ferragni, crisi con Tronchetti Provera” il viaggio in Colombia da sola scatena il gossip Tutto quello che riguarda Chiara Ferragni Temi più discussi: Chiara Ferragni sfila tra le vie di Parigi come una vera super top model con il total Look firmato Stella McCartney; Gli scatti di Arianna alla Milano Fashion Week: Chiara Ferragni? Ero al posto giusto, nel momento giusto; Fedez, il bacio con Giulia Honegger dietro le quinte: da Rosa Chemical (e l'addio a Chiara Ferragni) alla serenità di oggi; Alice Campello, festa esclusiva per i 31 anni. La cena al Cipriani, l'abito griffato, gli invitati vip (tra cui Chiara Ferragni). Chiara Ferragni beccata con un nuovo amore: il bacio paparazzato, ecco chi èChiara Ferragni ha un nuovo amore: il manager colombiano Jose Hernandez. Foto, baci e tutti i dettagli della storia svelata dal settimanale Chi. Mentre sui social circolano nuovi indizi sulla presunta ... donnaglamour.it Mi sento latina: Chiara Ferragni sta imparando lo spagnoloChiara Ferragni volta pagina dopo il caso Pandoro e sorprende i fan con una nuova passione: il video su TikTok diventa virale. rds.it Ecco chi è il nuovo amore di #ChiaraFerragni. Dopo la fine della sua storia con #GiovanniTronchettiProvera, era iniziata a circolare la voce che Chiara Ferragni potesse avere una nuova frequentazione. Ora il settimanale #Chi è riuscito a paparazzarli insieme - facebook.com facebook Prende una posizione su Pucci, fantasanremo, Chiara Ferragni, Garlasco, su tutto. Su una guerra che preoccupa il mondo, no. Meloni indegna! x.com