Chiara Ferragni volta pagina | chi è Jose Hernandez il nuovo fidanzato colombiano

Chiara Ferragni ha annunciato di aver iniziato una nuova relazione dopo la fine del suo matrimonio con Giovanni Tronchetti Provera. La influencer è ora legata a Jose Hernandez, un imprenditore colombiano. La notizia della relazione è stata resa nota pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulla natura dell’unione o sui tempi. La Ferragni ha condiviso alcuni momenti di questa nuova fase della sua vita sui social.

Dopo la fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni sembra aver ritrovato l’amore. L’imprenditrice digitale è stata fotografata a Milano insieme a un nuovo compagno, un manager colombiano di nome Jose Hernandez. Le immagini mostrerebbero la coppia durante una passeggiata nel capoluogo lombardo e, tra gli scatti, comparirebbe anche un bacio che confermerebbe la relazione. Il presunto nuovo fidanzato di Ferragni è Jose Hernandez, un imprenditore e manager di origini colombiane. Lavorerebbe per una multinazionale e sarebbe attivo nel settore degli pneumatici. Il suo profilo Instagram, con username josedhdz, è privato e conta poco più di 2. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni

