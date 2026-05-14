La principessa del Galles ha visitato un asilo a Reggio Emilia, incontrando i bambini e scambiando alcune parole con loro. Durante la giornata, ha distribuito sorrisi e abbracci, lasciando un ricordo positivo tra i piccoli e gli operatori presenti. La visita si è svolta in un’atmosfera informale e rilassata, con momenti di interazione diretta tra la principessa e i bambini. Il video della giornata mostra le scene dell’incontro e le espressioni dei presenti.

“Come ti chiami? Io sono Caterina”. La principessa del Galles ha dispensato sorrisi, abbracci e anche qualche parola in italiano alla folla che l’ha attesa e seguita per tutta la prima giornata trascorsa tra la piazza di Reggio Emilia, davanti al Duomo, poi in comune ed infine tra l’entusiasmo dei bambini delle scuole d’infanzia che ha visitato. “Grazie mille”, ripeteva a tutti Kate, “piacere” scandiva mentre si offriva per stringere la mano e scattare selfie in un mondo variopinto di persone di tutte le età e di ogni ceto, tutti accalcati per urlare “Kate sei bellissima”, in italiano, tanto che lo hanno imparato anche i giornali britannici che lo hanno riportato raccontando una città impazzita per la principessa arrivata da Windsor.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Come ti chiami? Io sono Caterina”: il racconto della prima giornata di Kate Middleton a Reggio Emilia con i bambini degli asili che ha visitato – VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Kate Middleton a Reggio Emilia, il saluto ai bambini in italiano: «Come ti chiami? Io sono Caterina» – Il videoCentinaia di persone, adulti, ragazzi e soprattutto bambini, si sono riunite oggi, mercoledì 13 maggio, a Reggio Emilia per accogliere Catherine...

Leggi anche: Kate Middleton poteva ripartire da qualsiasi posto del mondo: perché ha scelto gli asili di Reggio Emilia

Argomenti più discussi: Kate Middleton a Reggio Emilia, il saluto ai bambini in italiano: Come ti chiami? Io sono Caterina - Il video; Kate Middleton ha detto grazie mille e Reggio Emilia ha smesso di respirare; Jasmine Carrisi, l'amore si chiama Haitam Belarsa: Mamma e papà state tranquilli, non mi vedrete mai col velo; Ciao, come ti chiami?. Kate Middleton in Italia, l’incredibile scena con i bimbi.

Kate Middleton a Reggio Emilia, il saluto ai bambini in italiano: Come ti chiami? Io sono Caterina - Il video x.com

Kate Middleton a Reggio Emilia, il saluto ai bambini in italiano: «Come ti chiami? Io sono Caterina» – Il videoLa principessa del Galles è in Italia, a Reggio Emilia, per visitare il Centro per la Prima Infanzia della Royal Foundation, la realtà da lei creata nel 2021, per conoscere da vicino quello che nel mo ... msn.com