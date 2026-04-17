Recentemente, il cerchietto di Kate Middleton ha attirato l’attenzione di Caterina Balivo, che lo ha sfoggiato in un suo look. Questo accessorio, che è tornato di moda, si adatta a diversi stili e occasioni, dimostrando come alcuni dettagli possano rinnovarsi nel tempo senza perdere il loro fascino originale. La riscoperta di questo elemento di acconciatura evidenzia come alcuni trend possano attraversare le generazioni mantenendo un ruolo centrale nell’abbigliamento quotidiano.

Alcuni accessori tornano, si trasformano, cambiano ritmo insieme a noi. Il cerchietto è uno di questi. E oggi, complice un’estetica sempre più affascinata dal royal-core, si riprende la scena con una grazia quasi disarmante. A rilanciarlo, ancora una volta, è Kate Middleton. A farlo suo, con una chiave più contemporanea e italiana, Caterina Balivo. Due mondi diversi, un unico gesto: quello di portare tra i capelli un dettaglio che sembra piccolo, ma che in realtà racconta molto più di quanto si pensi. Kate Middleton e il cerchietto: quando l’eleganza diventa codice. Se c’è qualcuno che ha saputo trasformare il cerchietto in una dichiarazione di stile, quella è Kate Middleton.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Effetto royal-core: il cerchietto di Kate Middleton conquista anche Caterina Balivo

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