I Legnanesi Bergonzoni letture e cineforum | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia sono in programma diverse iniziative: Alessandro Bergonzoni si esibisce al Teatro Donizetti, mentre i Legnanesi si esibiscono alla ChorusLife Arena. Si svolgono anche cineforum a Nembro, Sarnico e Mozzo, oltre a gruppi di lettura in varie località. Le attività coinvolgono spettacoli, incontri culturali e proiezioni, offrendo diverse possibilità di intrattenimento e confronto.

Alessandro Bergonzoni al Teatro Donizetti, I Legnanesi alla ChorusLife Arena, cineforum a Nembro, a Sarnico e a Mozzo, gruppi di lettura e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 5 marzo. Da giovedì 5 a domenica 8 marzo alla Fiera di Bergamo torna “Creattiva”, la fiera internazionale delle arti manuali organizzata da Promoberg. Orari: – Giovedì, venerdì e sabato: dalle 9.30 alle 18.30 – Domenica: dalle 9.30 alle 17.30. Oggi alle 16.45 alla Biblioteca Betty Ambiveri di Bergamo si terrà un nuovo appuntamento con “Ci incontriamo in un libro?”. Letture e narrazioni per bambine e bambini dai 3 agli 8 anni La partecipazione è libera e gratuita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

I Legnanesi, Edoardo Prati, letture e scacchi: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaI Legnanesi alla ChorusLife Arena, il gruppo di lettura alla biblioteca Betty Ambiveri di Bergamo, “Cinema e psicologia” al Conca Verde, “Il...

Altri Percorsi, Scintilla e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaLa pista di pattinaggio a ChorusLife, la sagra tirolese al Bombonera, lo spettacolo “Salveremo il mondo prima dell’alba” al Teatro Sociale per la...

Contenuti e approfondimenti su I Legnanesi Bergonzoni letture e....

I Legnanesi, Edoardo Prati, letture e scacchi: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaStasera alle 18 alla Sala Galmozzi, a Bergamo, si terrà un incontro con Alcide Pierantozzi, uno dei cinque finalisti del 42° Premio Nazionale di Narrativa Bergamo, che presenterà il suo libro Lo ... bergamonews.it

I Legnanesi, Il caso Jekyll e Robin Hood: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaI Legnanesi alla ChorusLife Arena, Il caso Jekyll al Teatro Donizetti, il cineforum a Scanzorosciate, Robin Hood – una speranza per Sherwood a Clusone, la rassegna Tierra! a San Pellegrino Terme ... bergamonews.it