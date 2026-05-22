Una ragazza di 17 anni è stata arrestata a Como dopo aver chiamato la polizia per chiedere aiuto e aver aggredito gli agenti al loro arrivo. Durante l'intervento, due agenti sono rimasti feriti. La giovane è stata trasferita a Milano, mentre proseguono le verifiche sull'accaduto. Non ci sono altre persone coinvolte o dettagli su eventuali motivazioni dietro il gesto. La vicenda si è conclusa con l'arresto della ragazza e il trasporto in un’altra città.

Un arresto e due feriti, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri pomeriggio a Como, dove una ragazza di 17 anni è stata fermata per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. La giovane è stata anche denunciata per oltraggio e danneggiamento. Gli agenti sono intervenuti in seguito a una richiesta della stessa minore, che voleva recuperare i propri effetti personali dall’abitazione del padre. 17enne fermata a Como La violenza durante il trasporto in Questura Condotta aggressiva anche in Questura Le accuse e le conseguenze per la minore 17enne fermata a Como Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, quando una Volante dell’U. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chiama la polizia per chiedere soccorso e aggredisce gli agenti al loro arrivo a Como, arrestata 17enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Chiamata alla Polizia

Sullo stesso argomento

Como, sorpreso a rovistare all’interno di un’auto aggredisce gli agenti: arrestato 17enne apolideMattinata movimentata a Como, dove un 17enne apolide, senza fissa dimora e privo di documenti, è stato denunciato dalla polizia di Stato per una...

Furia contro la polizia a Como: 17enne prende a calci gli agenti, spacca il divisorio e ne afferra uno al colloPrima la chiamata al 112 per chiedere aiuto e recuperare alcuni oggetti personali nell’abitazione del padre, poi una violenta escalation contro gli...

La polizia è intervenuta presso il centro islamico di San Diego circa quattro minuti dopo la prima chiamata di emergenza. Poco dopo l’arrivo degli agenti, sono stati segnalati colpi d’arma da fuoco nelle immediate vicinanze dell’area dell’attacco. Due sospett x.com

Papà picchia la mamma: a 11 anni si chiude in bagno e chiama la poliziaTREVISO - Papà mi dà le botte. Una volta mi ha bruciato sul polso con una lampadina. E quando non ci sono io se la prende con mia sorella. Fa male anche alla ... ilgazzettino.it

Fiuta la truffa e chiama la polizia: arrestato un finto perito del tribunaleREGGIO EMILIA – Ha tentato di farsi consegnare oro e gioielli fingendosi un perito incaricato dai carabinieri, ma è stato arrestato in flagranza dalla polizia. È accaduto nella mattinata di lunedì 18 ... reggionline.com