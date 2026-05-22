Chiama la polizia per chiedere soccorso e aggredisce gli agenti al loro arrivo a Como arrestata 17enne

Da virgilio.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 17 anni è stata arrestata a Como dopo aver chiamato la polizia per chiedere aiuto e aver aggredito gli agenti al loro arrivo. Durante l'intervento, due agenti sono rimasti feriti. La giovane è stata trasferita a Milano, mentre proseguono le verifiche sull'accaduto. Non ci sono altre persone coinvolte o dettagli su eventuali motivazioni dietro il gesto. La vicenda si è conclusa con l'arresto della ragazza e il trasporto in un’altra città.

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Un arresto e due feriti, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri pomeriggio a Como, dove una ragazza di 17 anni è stata fermata per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. La giovane è stata anche denunciata per oltraggio e danneggiamento. Gli agenti sono intervenuti in seguito a una richiesta della stessa minore, che voleva recuperare i propri effetti personali dall’abitazione del padre. 17enne fermata a Como La violenza durante il trasporto in Questura Condotta aggressiva anche in Questura Le accuse e le conseguenze per la minore 17enne fermata a Como Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, quando una Volante dell’U. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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