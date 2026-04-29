Como sorpreso a rovistare all’interno di un’auto aggredisce gli agenti | arrestato 17enne apolide

Una mattina tesa a Como, un ragazzo di 17 anni senza fissa dimora e documenti è stato fermato dalla polizia mentre rovistava all’interno di un’auto. Dopo aver reagito aggredendo gli agenti, è stato arrestato e denunciato per rapina impropria, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di oggetti atti ad offendere. La vicenda si è conclusa con il suo accompagnamento in commissariato.

Mattinata movimentata a Como, dove un 17enne apolide, senza fissa dimora e privo di documenti, è stato denunciato dalla polizia di Stato per una serie di reati, tra cui rapina impropria, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di oggetti atti ad offendere.Il furto e.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Sorpreso a rubare in un'auto, sorpreso dal proprietario e arrestato dagli agentiLa serata di mercoledì 25 febbraio si è conclusa con l'arresto di un uomo di trentaquattro anni, originario del Marocco, sorpreso mentre tentava di... Como, vede il ladro rovistare nella sua auto e avvisa il vicino di casa poliziotto: arrestatoTentato furto nella notte a Como, dove un giovane è stato sorpreso mentre rovistava all’interno di un’auto parcheggiata.