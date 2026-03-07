Controlli straordinari della Polizia nella movida | 128 persone identificate e droga sequestrata

La Polizia di Stato di Salerno ha condotto controlli straordinari nelle aree della movida, identificando complessivamente 128 persone e sequestrando sostanze stupefacenti. L’operazione ha coinvolto diverse unità di polizia, che hanno effettuato attività di polizia giudiziaria e di ordine pubblico nell’intera provincia, concentrandosi sui quartieri più frequentati durante le ore serali e notturne.

L'operazione, che si è svolta con l'impiego di equipaggi dell'U.P.G.S.P., di un'unità operativa Cinofili del reparto di Bari e del Reparto Prevenzione Crimine Campania L'operazione, che si è svolta con l'impiego di equipaggi dell'U.P.G.S.P., diun'unità operativa Cinofili del reparto di Bari e del Reparto Prevenzione CrimineCampania, pianificato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la SicurezzaPubblica presieduto dal Prefetto della Provincia di Salerno Francesco Esposito, ha avuto come obiettivo il contrasto della criminalità diffusa, del fenomeno dell'immigrazione clandestina e dei fenomeni di illegalità diffusi sul territorio.