Chi semina utopia raccoglie realtà | è morto Carlin Petrini

Nella serata di ieri si è spento a 76 anni Carlo Petrini, noto per aver fondato l’organizzazione internazionale Slow Food. La sua morte è avvenuta nella sua abitazione a Bra, in provincia di Cuneo. Petrini è stato una figura riconosciuta nel settore alimentare, soprattutto per aver promosso un approccio più consapevole e sostenibile alla cultura del cibo. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio tra quelli che ne hanno apprezzato il lavoro e l’impegno.

È morto a 76 anni, nella tarda serata di ieri nella sua abitazione a Bra (Cuneo), Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Lo ha reso noto lo stesso movimento. «Dalla sua grande capacità di visione e dall’amore per il bene comune, per le relazioni tra gli esseri umani, per la natura e la biodiversità sono nati Slow Food (1986), la rete internazionale di Terra Madre e l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (2004). È stato, inoltre, co-fondatore delle Comunità Laudato sì (2017), ispirate all’enciclica di Papa Francesco», ha ricordato Slow Food. Chi era Carlin Petrini. «Chi semina utopia, raccoglie realtà, amava dire Carlo Petrini che sintetizzava così la sua vita, convinto che sogni e visioni, quando sono belli, giusti, capaci di coinvolgere e vissuti con convinzione e passione, possono essere realizzabili. 🔗 Leggi su Open.online

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Addio a Carlo Petrini. Il fondatore di Slow Food è morto a 76 anni

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