Scontri a Bagnoli Nappi Lega | chi semina vento raccoglie tempesta

A Bagnoli sono scoppiati alcuni scontri tra gruppi di persone, che hanno portato a momenti di tensione e violenza. Nappi, rappresentante della Lega, ha commentato la situazione affermando che le violenze sono il risultato di incoerenze politiche e di un silenzio colpevole da parte della sinistra. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per ristabilire l’ordine.

Nappi (Lega): violenze a Bagnoli frutto di incoerenza politica e silenzio colpevole della sinistra. "Quello che sta accadendo a Bagnoli, dove si registra l'ennesima manifestazione violenta contro i lavori per l'America's Cup non è altro che la naturale conseguenza di un clima incandescente innescato da certa sinistra. Dopo anni di dichiarazioni pseudo ambientaliste sul recupero e il rilancio dell'area, che per loro doveva passare dalla rimozione della colmata, costoro, mossi da interessi di partito e coalizione, non solo hanno cambiato diametralmente posizione rispetto al passato, ma hanno scaricato i comitati, i 'movimentini' alternativi e le associazioni dell'area di Bagnoli, intorno ai quali avevano costruito la loro base di consenso elettorale.