Cancro al colon retto mortale nei giovani | studio USA rivela che i più colpiti non hanno una laurea

Uno studio condotto negli Stati Uniti ha evidenziato che nei giovani diagnosticati con cancro al colon retto che si rivela mortale, la maggior parte non possiede un titolo di studio universitario. La ricerca ha analizzato i dati relativi a diverse fasce di età e livelli di istruzione, confermando questa correlazione. I risultati sono stati pubblicati di recente e fanno riferimento a un campione rappresentativo della popolazione americana.

Un nuovo studio condotto negli Stati Uniti ha rilevato che i giovani più colpiti dal cancro al colon retto mortale sono quelli privi di una laurea. Il legame tra titolo di studio e mortalità per tumore potrebbe sembrare assurdo, ma diverse indagini mostrano una forte associazione tra stile di vita ed esiti sanitari.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate I casi di cancro al colon-retto tra le persone giovani sono in aumentoÈ un fenomeno osservato da anni, tornato d'attualità per la morte di James Van Der Beek: ma non ci sono ancora spiegazioni convincenti La morte a... Una tossina del colera ha frenato il cancro del colon-retto nei topi: “Uccide le cellule tumorali”In uno studio sperimentale su topi i ricercatori hanno scoperto che una tossina prodotta dal batterio responsabile del colera può bloccare la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Capire i rischi di cancro grazie al DNA dei polipi intestinali; Cancro al colon retto, la nuova frontiera della prevenzione: dalla diagnosi alle nuove terapie; Prevenzione del tumore al colon: a che età iniziare i controlli e quali fare; Trapianto nei pazienti oncologici: quando può essere una cura per il cancro. Cancro al colon retto mortale nei giovani: studio USA rivela che i più colpiti non hanno una laureaUn nuovo studio condotto negli Stati Uniti ha rilevato che i giovani più colpiti dal cancro al colon retto mortale sono quelli privi di una laurea. Il legame tra titolo di studio e mortalità per ... fanpage.it Uno studio pubblicato su Communications Medicine ha identificato un virus che, se presente all'interno di un batterio del microbioma intestinale, potrebbe aumentare il rischio ...Uno studio ha identificato i casi in cui la disbiosi intestinale può essere causa di tumore al colon-retto. Ecco di quale si tratta. gazzetta.it Il nuovo vaccino mRNA contro il Cancro al Pancreas ha risultati straordinari: “siamo vicini a battere i tumori” - facebook.com facebook Il segreto del successo, seppur parziale, di questo farmaco sta nella sua capacità di abbattere lo "scudo" del cancro al pancreas. Invece di limitarsi a uccidere le cellule come fa la chemio, l'elraglusib smantella lo scudo. #rep x.com