Pensavo fossero emorroidi mai avrei pensato al cancro | a 35 anni si prepara per la Maratona di Boston ma scopre di avere un tumore al colon Ora corre con il medico che lo ha salvato
Aveva appena raggiunto uno dei traguardi più ambiziosi: la qualificazione alla Maratona di Boston. A 35 anni, si preparava con entusiasmo per la grande corsa, ma due settimane prima di partire ha iniziato a notare sintomi insoliti. Dopo alcuni controlli, ha scoperto di avere un tumore al colon, inizialmente pensava si trattasse di emorroidi. Ora corre insieme al medico che lo ha aiutato a superare la malattia, condividendo la passione per le corse.
Aveva appena realizzato uno dei sogni della sua vita: qualificarsi per la Maratona di Boston. Ma due settimane dopo, per John B. Johnson, 35 anni, nel 2023, è arrivata una diagnosi che gli ha cambiato tutto: tumore al colon. Oggi, dopo cure, chemioterapia e radioterapia, il cancro non mostra più segni. E adesso correrà proprio la Boston Marathon insieme al medico che lo ha seguito durante la malattia. La storia, raccontata da People, è quella di un uomo giovane, sportivo e in perfetta forma fisica che mai avrebbe immaginato di trovarsi davanti a una diagnosi oncologica. “Non importa quanto tu sia forte o giovane, se c’è qualcosa che semplicemente non sembra normale, vai a farti controllare”, dice Johnson. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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