Aveva appena raggiunto uno dei traguardi più ambiziosi: la qualificazione alla Maratona di Boston. A 35 anni, si preparava con entusiasmo per la grande corsa, ma due settimane prima di partire ha iniziato a notare sintomi insoliti. Dopo alcuni controlli, ha scoperto di avere un tumore al colon, inizialmente pensava si trattasse di emorroidi. Ora corre insieme al medico che lo ha aiutato a superare la malattia, condividendo la passione per le corse.

Aveva appena realizzato uno dei sogni della sua vita: qualificarsi per la Maratona di Boston. Ma due settimane dopo, per John B. Johnson, 35 anni, nel 2023, è arrivata una diagnosi che gli ha cambiato tutto: tumore al colon. Oggi, dopo cure, chemioterapia e radioterapia, il cancro non mostra più segni. E adesso correrà proprio la Boston Marathon insieme al medico che lo ha seguito durante la malattia. La storia, raccontata da People, è quella di un uomo giovane, sportivo e in perfetta forma fisica che mai avrebbe immaginato di trovarsi davanti a una diagnosi oncologica. “Non importa quanto tu sia forte o giovane, se c’è qualcosa che semplicemente non sembra normale, vai a farti controllare”, dice Johnson. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Pensavo fossero emorroidi, mai avrei pensato al cancro”: a 35 anni si prepara per la Maratona di Boston ma scopre di avere un tumore al colon. Ora corre con il medico che lo ha salvato

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