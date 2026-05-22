Che cosa sta succedendo ancora tra Aria e Guido Bertolaso
Da anni si trascina una disputa tra l’assessore al Welfare della Regione Lombardia e la società partecipata Aria. Recentemente, Bertolaso ha rivolto un attacco pubblico contro l’azienda, aggiungendo un nuovo capitolo a questa lunga polemica. La questione è tornata alla ribalta dopo che l’assessore ha espresso critiche specifiche nei confronti della gestione e delle attività della società. La vicenda prosegue con dichiarazioni e contrasti tra le parti coinvolte, senza che si siano ancora trovate soluzioni definitive.
L’affondo contro la società partecipata Aria dell'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, è solo l'ultimo capitolo di uno scontro che va avanti ormai da anni. Questa volta ad accendere la miccia sono stati i disservizi registrati sul Siss, il software con cui lavorano i. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
COSA STA SUCCEDENDO NEI MONTI APPALACHI
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