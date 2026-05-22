Che cosa sta succedendo ancora tra Aria e Guido Bertolaso

Da anni si trascina una disputa tra l’assessore al Welfare della Regione Lombardia e la società partecipata Aria. Recentemente, Bertolaso ha rivolto un attacco pubblico contro l’azienda, aggiungendo un nuovo capitolo a questa lunga polemica. La questione è tornata alla ribalta dopo che l’assessore ha espresso critiche specifiche nei confronti della gestione e delle attività della società. La vicenda prosegue con dichiarazioni e contrasti tra le parti coinvolte, senza che si siano ancora trovate soluzioni definitive.

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