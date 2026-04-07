I Friedkin, attuali proprietari del club, hanno espresso l’intenzione di portare il direttore sportivo a Roma, anche se non sono ancora stati avviati negoziati ufficiali. Al momento, non ci sono incontri o offerte formalizzate tra le parti. L’attenzione si concentra su questa possibile mossa, mentre il club e i soggetti coinvolti non hanno confermato alcuna trattativa in corso.

di Angelo Ciarletta Giuntoli Roma, non c’è ancora nessuna trattativa ma i Friedkin hanno questo obiettivo. Vediamo insieme che cosa sta succedendo. La Juve segue con interesse le evoluzioni professionali dei suoi ex tesserati, in particolare quelle legate a Cristiano Giuntoli. Secondo quanto dichiarato dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il nome del dirigente sarebbe finito nei radar della Roma. ULTIMISSIME JUVE LIVE Sebbene non ci sia ancora una trattativa ufficiale, la famiglia Friedkin punta a migliorare l’assetto societario anno dopo anno. Esiste una grande stima tra il ds e Gian Piero Gasperini, ma l’ultima parola spetterà alla proprietà giallorossa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Giuntoli Roma, non c’è ancora una trattativa ma i Friedkin hanno questo obiettivo. Che cosa sta succedendo

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