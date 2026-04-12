Romelu Lukaku non tornerà a Napoli come previsto, rinviando ancora il suo rientro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante belga non sarà presente a Castel Volturno nemmeno la prossima settimana, mantenendo l’assenza iniziata il 31 marzo. La sua presenza in campo resta quindi ancora incerta, mentre i motivi del ritardo non sono stati ufficialmente comunicati.

Romelu Lukaku rinvia ancora il rientro a Napoli: secondo il Corriere dello Sport, l’attaccante belga non sarà a Castel Volturno nemmeno la prossima settimana, prolungando l’assenza dal 31 marzo. Lukaku: l’ileopsoas diventa pretesto di rottura. Il belga sostiene di smaltire un problema muscolare in Belgio, ma la versione ufficiale del club è ben diversa. Il Napoli ha già comunicato che Lukaku non ha risposto alla convocazione del 31 marzo e si riserva provvedimenti disciplinari. Uno slittamento ulteriore del rientro non farebbe che peggiorare la frattura già evidente tra il giocatore e la società di De Laurentiis. La dinamica è cristallina: Lukaku sceglie di stare lontano dalla squadra durante la sosta internazionale, ignora due convocazioni ufficiali, e ora prolunga i tempi.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Incredibile Lukaku, il rientro può slittare ancora: cosa sta succedendo

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