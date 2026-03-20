Sono ca… miei Paolo Del Debbio non si tiene gelo in studio

Durante la puntata di ieri sera di Dritto e Rovescio, andata in onda il 19 marzo, si è assistito a un confronto molto acceso tra i partecipanti, in particolare quando Paolo Del Debbio ha pronunciato un'espressione colorita, lasciando tutti senza parole. Lo studio si è riempito di tensione, con momenti in cui il confronto è diventato particolarmente vivace.

La puntata di Dritto e Rovescio andata in onda ieri sera, 19 marzo, si è trasformata in un acceso terreno di confronto su alcuni dei temi più caldi del momento. Tra politica, economia e questioni sociali, il talk show di Rete 4 ha offerto un quadro acceso e a tratti molto duro, rispecchiando un clima già teso nel Paese, soprattutto alla vigilia di importanti appuntamenti politici e sociali. >> Raimondo Todaro al GF Vip, l’altro fuori a collezionare successi: famosissimo, chi è Nel corso della serata si sono susseguiti numerosi ospiti, chiamati a discutere di crisi economica, costo della vita e soprattutto delle difficoltà che molte famiglie italiane stanno affrontando. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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