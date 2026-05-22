Chatta con una ragazzina e la costringe a inviargli foto intime condannato

Un uomo di 51 anni è stato condannato a sei anni e sei mesi di reclusione per aver adescato una ragazzina su internet e averla costretta a inviargli foto intime. La vicenda si è svolta in Sicilia, dove l’uomo ha convinto la minorenne a condividere immagini private attraverso chat online. Dopo aver ottenuto le foto, ha minacciato di diffonderle, costringendola a mantenere il silenzio. La sentenza è stata pronunciata ieri dai giudici in tribunale.

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Dovrà scontare 6 anni e 6 mesi Farid Buokal, il 51enne condannato ieri per aver adescato su internet una ragazzina messinese convincendola a inviargli foto intime per poi minacciarla di diffondere i contenuti. I fatti nel 2023 quando la vittima aveva meno di 13 anni. Ieri la sentenza del gup. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Condannato imprenditore: "Ha mostrato le parti intime alla ragazzina"Depositate le motivazioni della sentenza con la quale il giudice Antonella Basilone (nella foto) ha condannato a 2 anni di reclusione un 60enne... 46enne condannato: ricatto con foto intime per danni autoUn 46enne residente a Falconara ha ricevuto una condanna di un anno e otto mesi per aver minacciato la pubblicazione di immagini intime al fine di... Abusi su una 12enne a Roma. Così il nonno del cortile la istruiva a cancellare le chat erotiche: 73enne in manetteROMA - Istruiva la ragazzina a cancellare le loro chat erotiche, in modo che i suoi genitori non si accorgessero di nulla, intanto abusava di lei, invitandola perfino in casa quando la moglie ... ilmessaggero.it Bergamo, atti sessuali con una 12enne conosciuta all’oratorio: condannato animatoreL’uomo, inoltre, non potrà più lavorare in scuole o strutture frequentate prevalentemente da minori. La relazione è venuta alla luce grazie alla madre della ragazzina, che ha scoperto chat e fotografi ... msn.com