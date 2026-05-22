Chatta con una ragazzina e la costringe a inviargli foto intime condannato

Da messinatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 51 anni è stato condannato a sei anni e sei mesi di reclusione per aver adescato una ragazzina su internet e averla costretta a inviargli foto intime. La vicenda si è svolta in Sicilia, dove l’uomo ha convinto la minorenne a condividere immagini private attraverso chat online. Dopo aver ottenuto le foto, ha minacciato di diffonderle, costringendola a mantenere il silenzio. La sentenza è stata pronunciata ieri dai giudici in tribunale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dovrà scontare 6 anni e 6 mesi Farid Buokal, il 51enne condannato ieri per aver adescato su internet una ragazzina messinese convincendola a inviargli foto intime per poi minacciarla di diffondere i contenuti. I fatti nel 2023 quando la vittima aveva meno di 13 anni. Ieri la sentenza del gup. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Condannato imprenditore: "Ha mostrato le parti intime alla ragazzina"Depositate le motivazioni della sentenza con la quale il giudice Antonella Basilone (nella foto) ha condannato a 2 anni di reclusione un 60enne...

46enne condannato: ricatto con foto intime per danni autoUn 46enne residente a Falconara ha ricevuto una condanna di un anno e otto mesi per aver minacciato la pubblicazione di immagini intime al fine di...

chatta con una ragazzinaAbusi su una 12enne a Roma. Così il nonno del cortile la istruiva a cancellare le chat erotiche: 73enne in manetteROMA - Istruiva la ragazzina a cancellare le loro chat erotiche, in modo che i suoi genitori non si accorgessero di nulla, intanto abusava di lei, invitandola perfino in casa quando la moglie ... ilmessaggero.it

chatta con una ragazzinaBergamo, atti sessuali con una 12enne conosciuta all’oratorio: condannato animatoreL’uomo, inoltre, non potrà più lavorare in scuole o strutture frequentate prevalentemente da minori. La relazione è venuta alla luce grazie alla madre della ragazzina, che ha scoperto chat e fotografi ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web