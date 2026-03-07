Condannato imprenditore | Ha mostrato le parti intime alla ragazzina

Sono state depositate le motivazioni della sentenza che ha condannato un imprenditore. Il giudice Antonella Basilone ha stabilito che l'uomo ha mostrato le parti intime a una ragazzina. La sentenza si basa sui fatti accertati durante il processo e sui rilievi delle prove raccolte in aula. La decisione è ora disponibile con le motivazioni ufficiali.

Depositate le motivazioni della sentenza con la quale il giudice Antonella Basilone (nella foto) ha condannato a 2 anni di reclusione un 60enne imprenditore spezzino, che lavorava a Massa, per il reato di violenza privata ai danni di una minorenne massese per averle mostrato le parti intime durante un tragitto in auto a gennaio 2021. "Secondo quanto accertato – dice la legale di parte civile Erica Bertola – all’esito del primo grado di giudizio, l’uomo si sarebbe più volte offerto di riaccompagnare a casa la fidanzatina 17enne del figlio della compagna dell’epoca e, in una occasione, approfittando della fiducia nutrita dalla giovane e dai genitori di costei, avrebbe effettuato dell’autoerotismo davanti alla ragazzina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Condannato imprenditore: "Ha mostrato le parti intime alla ragazzina" "Dove trovo un tabacchi?": avvicina una ragazzina in stazione e la palpeggia nelle parti intimeSi sarebbe avvicinato con la scusa di chiedere indicazioni su un tabacchi per comprare le sigarette, facendosi accompagnare. Mani nelle parti intime, domande sconce, pazienti denudate: le violenze che nessuno ha fermatoLa sentenza di condanna dell'infettivologo del centro medico di viale Jenner apre uno squarcio su quel che succedeva dentro quelle mura, dov'è si è... Una raccolta di contenuti su Condannato imprenditore. Discussioni sull' argomento Condannato imprenditore: Ha mostrato le parti intime alla ragazzina; Evasione fiscale, confiscati immobili per 1 milione di euro all'imprenditore condannato: c'è anche una villa con campi da tennis sul... Condannato imprenditore: Ha mostrato le parti intime alla ragazzinaDepositate le motivazioni della sentenza con la quale il giudice Antonella Basilone (nella foto) ha condannato a 2 anni di reclusione un 60enne imprenditore spezzino, che lavorava a Massa, per il reat ... lanazione.it Violenza sessuale sue due ragazzine: imprenditore condannato a 10 anniLa terza sezione della Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna a 10 anni inflitta in primo grado dal Tribunale di Termini Imerese. L’imputato avrebbe abusato della nipote e di un’altra ... livesicilia.it Tentato furto finisce nel sangue: condannato il ladro sopravvissuto, imprenditore verso archiviazione - facebook.com facebook Confiscati sette immobili a un imprenditore condannato per evasione fiscale. Non pagati tre milioni, l'importo ridotto con la prescrizione #ANSA x.com