46enne condannato | ricatto con foto intime per danni auto

Un uomo di 46 anni residente a Falconara è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione. La sentenza riguarda un episodio in cui ha minacciato di diffondere foto intime di una persona per ottenere un risarcimento danni legato a un incidente stradale. La vicenda si è conclusa con questa condanna in sede giudiziaria.

Un 46enne residente a Falconara ha ricevuto una condanna di un anno e otto mesi per aver minacciato la pubblicazione di immagini intime al fine di ottenere un risarcimento danni. La sentenza, emessa dalla giudice Ludovica Monachesi a Ancona, ha trasformato l’accusa iniziale di estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, confermando però la responsabilità per la detenzione e diffusione di materiale pornografico. I fatti si sono svolti tra settembre e novembre del 2022, quando l’uomo aveva conosciuto una studentessa di 25 anni presso uno stabilimento balneare locale. Dopo una serata conclusasi con alcol, la giovane si era spogliata mentre lui scattava foto intime che sarebbero state successivamente utilizzate come leva di pressione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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