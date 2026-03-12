Chiara, affetta da lupus, ha ricevuto un rene dalla suocera Ersilia, salvandosi. La donna ha descritto l’atto come un gesto d’amore immenso, paragonandolo a una seconda mamma. La storia si concentra sul dono di un organo, un gesto che ha permesso a Chiara di continuare a vivere. La vicenda si conclude con il ringraziamento di Chiara e il riconoscimento del ruolo di Ersilia.

È stata lei, infatti, a donarle nel 2024 un rene, che le ha permesso di tornare a vivere una quotidianità serena. «È stato un atto d’amore immenso che non dimenticherò mai», ci racconta Chiara Sangiovanni in occasione della giornata mondiale del rene, che si celebra il 12 marzo. La malattia in adolescenza «Mi sono ammalata a 17 anni di Lupus ma l’ho scoperto solo dopo un po’ perché inizialmente mi era stato curato come cistite. Quando ho avuto la diagnosi la patologia aveva ormai intaccato molti organi, come i reni, che non funzionavano più, così ho iniziato la dialisi, durata molti anni che per me sono stati pesantissimi. Dopo ogni seduta stavo male, avevo nausea, vomito e sentivo il bisogno di dormire. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Chiara, salva grazie a un rene ricevuto dalla suocera Ersilia: «Mi ha ridato la vita. È stato un atto d'amore immenso che non dimenticherò mai. Per me è come una seconda mamma»

