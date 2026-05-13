La protesta di Cgil e Sunia | Il Piano Casa? E' un piano sfratti il disagio abitativo è destinato a crescere
Cgil e Sunia Parma criticano il Piano Casa promosso dal Governo, affermando che non risolve i problemi delle famiglie in difficoltà e che potrebbe favorire più sfratti che interventi concreti. La protesta si concentra sulla percezione che il piano abbia un carattere più comunicativo che reale, con l’obiettivo di evidenziare come il disagio abitativo rischi di aumentare anziché diminuire. La questione riguarda il disagio abitativo e le politiche di housing.
“Il cosiddetto Piano Casa presentato dal Governo non affronta i problemi concreti delle migliaia di famiglie in difficoltà, ma rischia di rivelarsi un’operazione più comunicativa che strutturale” sottolineano Cgil e Sunia Cgil di Parma. "Le risorse annunciate non risultano chiare nella loro.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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