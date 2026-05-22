Cgil e Filcams diffidano Reset e Comune | Inquadrare correttamente chi svolge i servizi di sanificazione
Le organizzazioni sindacali Cgil e Filcams hanno inviato una diffida sia a Reset sia al Comune per chiedere chiarimenti sul ruolo del personale incaricato delle operazioni di sanificazione, derattizzazione, disinfezione e disinfestazione nelle strade e nelle piazze della città. Le due sigle sindacali richiedono che venga definito con precisione il quadro normativo e contrattuale di questi lavoratori, affinché siano rispettati i diritti e le tutele previste da legge e contratti collettivi. La questione riguarda quindi l'inquadramento e la regolamentazione delle attività svolte dal personale coinvolto.
Cgil e Filcams chiedono il corretto inquadramento del personale Reset, addetto alle operazioni di sanificazione, derattizzazione, disinfezione e disinfestazione di strade e piazze. Oggi è stata presentata una diffida formale indirizzata al presidente Fabrizio Pandolfo, all’Area società. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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