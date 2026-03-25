A Cesenatico è iniziato il ‘Salvatour 2026’, un ciclo di assemblee territoriali organizzato dalla Filcams Cgil Emilia-Romagna e coinvolgendo anche la Filcams Cgil Forlì-Cesena. L’iniziativa prevede incontri con i marinai di salvataggio per discutere di questioni legate al settore. La serie di incontri si svolge in diverse località della regione, con lo scopo di ascoltare le esigenze degli operatori.

Prende il via ‘Salvatour 2026’, il ciclo di assemblee territoriali promosso dalla Filcams Cgil Emilia-Romagna, insieme alle strutture territoriali tra cui Filcams Cgil Forlì-Cesena. L’iniziativa è rivolta ai lavoratori del salvataggio in mare, con l’obiettivo di percorrere l’intera costa romagnola e creare occasioni di confronto diretto e partecipato sul futuro del settore. Giovedì 26 marzo, alle ore 17.30 nella sede Coop Bagnini di Cesenatico, incontro con i lavoratori del salvataggio in mare. “L’iniziativa - spiega una nota della Cgil - nasce dalla consapevolezza che il comparto del salvataggio sta attraversando una fase complessa di trasformazione, caratterizzata da cambiamenti normativi, organizzativi e occupazionali che richiedono risposte condivise e una rinnovata attenzione alla qualità del lavoro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - A Cesenatico parte il ‘Salvatour': la Filcams Cgil a confronto con i marinai di salvataggio

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