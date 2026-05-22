Cgil-Cisl-Uil Fvg solidali con i sindacati sloveni | Attacco inaccettabile di Janša

Le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil del Friuli Venezia Giulia hanno inviato una lettera di solidarietà ai leader delle organizzazioni sindacali slovene Zsss e Ks90. La comunicazione arriva in risposta alle dichiarazioni del nuovo governo sloveno e alle misure annunciate, ritenute inaccettabili dai sindacati italiani. La solidarietà espressa si inserisce in un contesto di sostegno ai sindacati sloveni di fronte a quanto definito un attacco. La nota è indirizzata a rappresentanti di organizzazioni sindacali stranieri.

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