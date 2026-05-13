I sindacati si spaccano Cgil | Trenta esuberi a Versalis Cisl e Uil | Falso solo polemica
Le sigle sindacali si dividono sulla questione dei posti di lavoro nel settore petrolchimico. La Filctem Cgil afferma che ci sarebbero trenta esuberi annunciati da Versalis attraverso una comunicazione via pec ai dipendenti. Al contrario, Cisl e Uil definiscono questa versione come una polemica priva di fondamento, negando l'esistenza di tagli occupazionali annunciati. La disputa si concentra sulla reale portata dei possibili tagli e sulla comunicazione tra azienda e lavoratori.
È scontro totale fra le sigle confederali sul futuro del Petrolchimico. Da una parte la Filctem Cgil che lancia l’allarme riportando la notizia di "trenta esuberi" che secondo la sigla sindacale Versalis avrebbe comunicato via pec ai lavoratori. Dall’altra Femca e Uiltec che smontano questa narrazione e parlano di "ricostruzioni polemiche e strumentali avanzate da un’organizzazione sindacale", che rischiano di "alimentare tensioni inutili tra i lavoratori senza apportare alcun contributo concreto alla gestione della procedura stessa". Mentre, ovviamente, parte della politica già segue a ruota la prima narrazione – che è uscita prima in termini di tempistiche – rischiando di non avere il quadro completo che invece emerge dalle differenti interpretazioni di quanto sta accadendo dentro l’impianto e, in particolare, nella partecipata di Eni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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