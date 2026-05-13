I sindacati si spaccano Cgil | Trenta esuberi a Versalis Cisl e Uil | Falso solo polemica

Le sigle sindacali si dividono sulla questione dei posti di lavoro nel settore petrolchimico. La Filctem Cgil afferma che ci sarebbero trenta esuberi annunciati da Versalis attraverso una comunicazione via pec ai dipendenti. Al contrario, Cisl e Uil definiscono questa versione come una polemica priva di fondamento, negando l'esistenza di tagli occupazionali annunciati. La disputa si concentra sulla reale portata dei possibili tagli e sulla comunicazione tra azienda e lavoratori.

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