Primo Maggio dei sindacati all’insegna dell’unità | Cgil Cisl e Uil insieme a Marghera

Il Primo Maggio è stato celebrato quest’anno con una manifestazione congiunta dei principali sindacati nazionali, che si sono riuniti a Marghera. Le tre sigle hanno organizzato una mobilitazione condivisa per questa giornata, dando spazio a interventi e cortei che hanno coinvolto lavoratori e cittadini. La manifestazione ha avuto luogo in una zona industriale e si è svolta senza incidenti, attirando numerosi partecipanti.

(Adnkronos) – Primo Maggio all'insegna dell'unità sindacale ritrovata per Cgil, Cisl e Uil. Maurizio Landini, Pierpaolo Bombardieri e Daniela Fumarola oggi saranno insieme sul palco di Marghera dopo lo ‘strappo’ dello scorso anno, quando i tre leader avevano scelto tre città diverse per celebrare, separatamente, la Festa dei Lavoratori. Si torna dunque insieme, mettendo al centro della manifestazione di quest'anno il tema del lavoro dignitoso. Intanto però, dopo il varo del Dl Lavoro in Cdm, i tre leader hanno idee diverse: promosso da Bombardieri e Fumarola, bocciato da Landini. “Essere in piazza in maniera unitaria non vuol dire pensarla nello stesso modo”, le parole del leader della Cgil nella conferenza stampa di presentazione del Concertone di Roma.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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