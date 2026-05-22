A Cesenatico si prepara un fine settimana ricco di incontri di lotta, con l’arrivo di quattro campioni mondiali che parteciperanno al Combat Camp 2026. La manifestazione vedrà protagonisti atleti di alto livello provenienti da diverse nazioni, pronti a sfidarsi sul ring. Durante l’evento, il Villaggio Accademia subirà modifiche per accogliere al meglio le competizioni e il pubblico. L’intera città si anima in vista di questi giorni dedicati allo sport e alle competizioni di livello internazionale.

? Punti chiave Chi sono i quattro campioni mondiali che arrivano a Cesenatico?. Come cambierà il Villaggio Accademia durante questo weekend di combattimenti?. Quali segreti tecnici condivideranno i professionisti con i giovani atleti?. Perché questo evento segna un punto di svolta per la kickboxing romagnola?.? In Breve Massimo Mariani e Giacomo Mascellani coordinano le attività al Villaggio Accademia.. Programma di tre giorni con sessioni tecniche e motivazionali per giovani e veterani.. Evento alla ventesima edizione integra preparazione professionale e turismo nella Riviera.. Berjan Peposhi vanta un palmarès di 73 vittorie su 78 incontri disputati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cesenatico si accende: i campioni del ring al Combat Camp 2026

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