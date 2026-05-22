Cesena Inter Primavera Carbone duro contro l’arbitraggio | Errore madornale in una partita così importante ti penalizza tantissimo

Da internews24.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta nei quarti di finale dei playoff Scudetto, l’allenatore della squadra primavera ha commentato duramente le decisioni arbitrali, definendo l’errore come madornale. Ha sottolineato come in una partita di questa rilevanza un errore di quel tipo possa influire pesantemente sul risultato finale. La discussione si è concentrata sulla gestione dei controlli e delle chiamate durante l’incontro, lasciando trasparire la delusione per l’esito e le decisioni prese dall’arbitro.

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di Paolo Moramarco Cesena Inter Primavera, Carbone duro contro l’arbitraggio dopo la sconfitta nei quarti di finale dei playoff Scudetto dei baby nerazzurri. Amarezza e frustrazione hanno accompagnato Benito Carbone, allenatore dell’ Inter Primavera, dopo la sconfitta per 2-1 contro il Cesena, che ha sancito l’uscita dei nerazzurri dai playoff e l’addio alla possibilità di ripetere la conquista dello Scudetto Primavera. Ai microfoni di Sportitalia, Carbone ha espresso il proprio disappunto per alcuni episodi arbitrali e il percorso dei suoi ragazzi. ELIMINAZIONE DAI PLAYOFF – «Per un errore madornale degli arbitri. In una partita così importante questo ti penalizza tantissimo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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