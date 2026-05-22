Dopo la sconfitta nei quarti di finale dei playoff Scudetto, l’allenatore della squadra primavera ha commentato duramente le decisioni arbitrali, definendo l’errore come madornale. Ha sottolineato come in una partita di questa rilevanza un errore di quel tipo possa influire pesantemente sul risultato finale. La discussione si è concentrata sulla gestione dei controlli e delle chiamate durante l’incontro, lasciando trasparire la delusione per l’esito e le decisioni prese dall’arbitro.

di Paolo Moramarco Cesena Inter Primavera, Carbone duro contro l’arbitraggio dopo la sconfitta nei quarti di finale dei playoff Scudetto dei baby nerazzurri. Amarezza e frustrazione hanno accompagnato Benito Carbone, allenatore dell’ Inter Primavera, dopo la sconfitta per 2-1 contro il Cesena, che ha sancito l’uscita dei nerazzurri dai playoff e l’addio alla possibilità di ripetere la conquista dello Scudetto Primavera. Ai microfoni di Sportitalia, Carbone ha espresso il proprio disappunto per alcuni episodi arbitrali e il percorso dei suoi ragazzi. ELIMINAZIONE DAI PLAYOFF – «Per un errore madornale degli arbitri. In una partita così importante questo ti penalizza tantissimo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cesena Inter Primavera, Carbone duro contro l’arbitraggio: «Errore madornale, in una partita così importante ti penalizza tantissimo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Cesena Inter Primavera, sconfitta per i ragazzi di Carbone: succede tutto nel primo tempoRinnovo Calhanoglu, spunta il retroscena con Chivu: grande rapporto tra i due, il tecnico ha chiesto questa cosa al turco Muharemovic Inter, c’è un...

Primavera Inter, rimonta da urlo contro la Lazio e zona Play-off riaperta: ecco come sta andando l’U-20 di Benito Carbonedi Lorenzo VezzaroPrimavera Inter, la cura Carbone funziona: Marello e Bovio firmano il 3-2 in una domenica di pura adrenalina a Interello che...

Primavera, Cesena-Inter 1-1 a fine primo tempo ( Kukulis, Tosku rig). Non bastai ai nerazzurri, con il pareggio Cesena in semifinale contro il Parma. Altri 45 minuti per le speranze della squadra di Carbone x.com

Primavera - Cesena-Inter, gli Up&Down: Zouin ed El Mahboubi deludono, Kukulis a segnoL'Inter Primavera chiude la sua stagione a Cesena: al Manuzzi finisce 2-1. I nerazzurri non riescono quindi ad accedere alla semifinale del Campionato Primavera. Ecco i giocatori della squadra di Carb ... fcinternews.it

Playoff Primavera, Cesena-Inter 2-1 risultato finale: nerazzurri eliminati, addio sogno scudettoFinisce qui la stagione dell'Inter Primavera: i ragazzi di Carbone perdono 2-1 contro il Cesena e dicono addio al sogno scudetto. I romagnoli vincono in rimonta e staccano il pass per la semifinale, ... fcinter1908.it