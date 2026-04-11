Cesena Inter Primavera sconfitta per i ragazzi di Carbone | succede tutto nel primo tempo

Nella partita tra Cesena e Inter Primavera, la squadra di Carbone ha subito una sconfitta, con tutti i gol segnati nel primo tempo. La fase iniziale dell'incontro ha deciso l'esito finale della partita, lasciando poco spazio a eventuali rimonte o cambiamenti nel risultato. La partita si è conclusa con il risultato negativo per l’Inter Primavera, senza ulteriori segnature nella seconda metà.

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